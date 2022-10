La desinformación en español incrementa a la par con el tono político

To read the English version of this story, click here.

Comunistas. Fraude electoral. Gran reemplazo.

Días antes de las elecciones de medio término, con la intensificación de tono en la retórica política está aumentando la desinformación, tanto en inglés como en español, idioma en el cual se están filtrando afirmaciones falsas a uno de los electorados que más están creciendo en el país.

Mucha de esa desinformación busca poner en duda la validez del proceso electoral estadounidense, al mismo tiempo que promueve narrativas falsas a través de medios de comunicación marginales.

“Hemos visto afirmaciones que parecen anticipar el fraude electoral,” dijo M. Estrada, una investigadora del grupo Media Matters que solamente usa su primera inicial en foros profesionales. Estrada agregó que muchos de los medios que diseminaron desinformación electoral en el 2020 están “alistándose para arrojar narrativas similares” en la presente elección.

En cualquier idioma, la desinformación se distribuye a través de un ecosistema amplio compuesto de múltiples plataformas, desde la publicidad electoral convencional hasta cuentas individuales en redes sociales.

Y aunque es común que aumente la desinformación en épocas electorales, actualmente ese proceso está acelerando en español, de acuerdo a los investigadores.

En el caso de los medios marginales conservadores en español, mucha de la desinformación repite aseveraciones falsas sobre fraude electoral con origen en medios conservadores en inglés.

Este mes, Media Matters encontró docenas de videos promocionando narrativas falsas sobre el fraude electoral, incluyendo acusaciones desacreditadas sobre el volcado de boletas – “ballot dumping” en inglés – en el estado de Georgia. En total, los nuevos videos que identificó Media Matters han sido vistos más de 1.6 millones de veces.

Pero la desinformación en español no se limita a temas electorales.

Las campañas de desinformación se han centrado en temas de política de género, acusando a los demócratas de alentar a los menores de edad a buscar cambiar de sexo. El aborto y la idea de los abortos tardíos también son temas comunes, así como los supuestos peligros de la inmigración y falsedades sobre la criminalidad.

La desinformación también puede buscar crear divisiones dentro de la comunidad hispana, enfrentando a los nacidos en Estados Unidos y a los inmigrantes ya establecidos contra nuevos inmigrantes.

La llamada teoría del Gran Reemplazo, una narrativa falsa que dice que las élites buscan reemplazar a la población blanca con votantes no blancos extranjeros, ha aparecido en medios conservadores de habla hispana.

Entre las teorías de la conspiración, el Gran Reemplazo ha demostrado ser particularmente mortífera – la teoría ha servido como detonante en al menos tres multihomicidios racistas: los tiroteos en El Paso, Texas y Christchurch, Nueva Zelanda en 2019, y el tiroteo en Buffalo, N.Y. en 2022.

Este tipo de contenido prospera en sitios como YouTube, donde personajes que aspiran a presentadores de televisión publican sus propios programas, así como en publicaciones de redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

“Se ha hablado mucho de [la desinformación] en español como una avenida de investigación con poca representación,” dijo Lee Foster, vicepresidente senior de análisis en Alethea Group, una empresa privada que cataloga la desinformación.

“La desinformación en español es un problema, pero históricamente dentro de este espacio, no ha sido tan bien estudiada o investigada al mismo nivel que la desinformación en inglés.”

Una mirada al sitio Factchequeando, un sitio bilingüe que se dedica a combatir la desinformación en Estados Unidos, enseña la variedad de desinformación que está circulando entre la población hispanohablante.

“No, Colorado no le envió 30,000 boletas electorales a inmigrantes indocumentados,” dice un artículo. El Presidente Biden no le “regaló” miles de celulares a los migrantes, explica otro. “No, California no permite la cirugía de transición de género a los menores sin permiso de sus padres,” explica el sitio.

Tamoa Calzadilla, la editora gerente del sitio, dijo que la comunidad hispanohablante enfrenta la misma tormenta de desinformación que la población anglófona, pero muchas veces sin los mismos recursos para enfrentar a la desinformación. Y la desinformación en inglés muchas veces es borrada del internet con más celeridad, pero en otros idiomas puede durar más tiempo, ya que las empresas de medios sociales todavía están perfeccionando sus sistemas para detectar contenido problemático que no esté en inglés.

“Son más vulnerables. Porque en inglés tienes mucha buena información en los periódicos o más de 10 plataformas de fact checking en inglés. Pero en español existe menos buen contenido con el cual protegerse. Y mucha gente se está informando a través de YouTube, Facebook, Twitter, TikTok y WhatsApp. Y esas plataformas no están advirtiendo a sus usuarios al nivel que lo hacen en inglés,” dijo Calzadilla.

Los demócratas están especialmente preocupados por la desinformación electoral que viene de la derecha, ya sea que desacredite la validez de las elecciones o que prolifere información falsa sobre cómo votar. Les preocupa en particular que los latinos dejen de votar debido a esa desinformación

“Ni siquiera es que estén tratando de persuadir a los latinos a votar por los republicanos. Es más para confundirlos y tratar de desalentarlos de votar,” dijo el Rep. Rubén Gallego (D-Ariz.), el jefe de Bold PAC, la agrupación electoral del caucus hispano del congreso.

Bold PAC está preparando una campaña en contra de la desinformación para el día de la elección, que busca contrarrestar información falsa sobre procedimientos electorales y los requerimientos para ir a votar.

“Siempre que hay desinformación relacionada a las elecciones, fechas de elección y el proceso de votación, es importante que lo señalemos,” dijo Gallego.

“Número dos, también hay mentiras descaradas. Por ejemplo, estamos oyendo a varios republicanos, así como grupos aliados a los republicanos, diciendo que los demócratas están tratando de hacer que tus hijos tomen bloqueadores hormonales y tratando de quitar el género de tus niños, todo eso son patrañas,” agregó.

En general, la derecha y la izquierda miden la diferencia entre propaganda electoral y desinformación con diferente vara.

A pregunta expresa de The Hill sobre ejemplos de desinformación desde la izquierda, la directora de comunicación del Comité Nacional Republicano, Danielle Álvarez, aludió a las políticas del Partido Demócrata hacia la comunidad hispana.

“Los Hispanos han sido afectados desproporcionadamente por la agenda demócrata de altos impuestos, fronteras abiertas, criminalidad en aumento, e inflación fuera de control. Los intentos de los demócratas de dar vueltas, dar marcha atrás y mentir a la comunidad hispana sobre su historial de fracasos es una falta de respeto y muestra lo poco que piensan de nuestra comunidad,” dijo Álvarez.

Y los republicanos niegan beneficiarse de la desinformación que los demócratas los acusan de diseminar, particularmente en español.

Según una encuesta de votantes Hispanos realizada por la empresa republicana Bienvenido, los hispanos que consumen su información en español en promedio se han vuelto más liberales en los últimos cinco años.

“Lo que queríamos ver era, ‘la desinformación está empujando a los hispanos hacia los republicanos?’ El enfoque fue sobre la desinformación en español. Honestamente no encontramos ninguna evidencia al respecto. En 2020, el Presidente Trump perdió entre los que consumen noticias en español por 40 puntos. Le fue mucho mejor con los que consumen sus noticias en inglés,” dijo Giancarlo Sopo, un consultor político republicano.

Muchos de los hispanos que prefieren consumir noticias en español son inmigrantes y existe todo un subgénero de desinformación dirigido específicamente a ellos, que no es simplemente una traducción del contenido en inglés.

La desinformación dirigida a la comunidad inmigrante hace eco de las acusaciones del Partido Republicano que tildan de comunistas o socialistas a los demócratas y sus políticas. Esas acusaciones en general buscan comparar al partido demócrata con los regímenes autoritarios de los cuales han huído muchos migrantes.

“Estamos viendo en particular una narrativa dirigida hacia inmigrantes latinos. Ya sabes, porque todo se trata sobre, ‘esto es socialismo; esto es comunismo; esto es controlismo.’ Por eso dicen, por ejemplo, que esta administración es tan represiva como Venezuela, Cuba o Nicaragua,” dijo Calzadilla, haciendo referencia a una foto de hace años donde el Presidente Biden aparece junto al presidente Venezolano Nicolás Maduro en una cumbre internacional, y que ha circulado falsamente etiquetada como una foto reciente.

“Están usando esta narrativa para asustar a la gente que vino de países con dictaduras, de Venezuela, Nicaragua y de Cuba. Esa gente escucha las narrativas de miedo sobre candidatos demócratas. Y puedes ver que está dirigida a esa gente.”

Foster dijo que existe una intención de “usar ese tipo de preocupaciones políticas que existen dentro de las comunidades por sus historias políticas reales.”

Su investigación ha descubierto varios canales populares de YouTube basados en Colombia, aunque parecían estar dirigidos hacia un público estadounidense.

Foster dijo que no había indicios de que esos canales tuvieran apoyo estatal, más bien que buscaban monetizar la distribución de desinformación.

“Lo que sí identificamos fueron ciertos indicadores de una potencial motivación monetaria,” dijo Foster, agregando que mucho del contenido incluía ligas para hacer donaciones.

“Lo cual sugiere que existen ciertos incentivos financieros para sacar este contenido más allá de los posibles incentivos políticos.”